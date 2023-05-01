На кладбище под Тверью местные жители поймали сатанистов с живой козой

На кладбище в Николо-Малице под Тверью были задержаны подозрительные граждане. Фото: vk.com/public187807361

В ночь на 1 мая на кладбище в Николо-Малице под Тверью были задержаны подозрительные граждане, мужчина и женщина, со странным реквизитом: живой козой, верёвкой, лопатой, свечами и зеркалами. Местные жители считают, что эти люди - "сатанисты" и проводят на кладбище какие-то страшные ритуалы. На место была вызвана полиция.

О произошедшем написали в местной группе.

- О нахождении людей на кладбище в позднее ночное время сообщили граждане. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. В полицию доставлены двое человек - мужчина 56 лет и женщина 64 лет, а также коза и другие предметы, которые были при них, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД по Тверской области. - Сейчас с участием доставленных в полицию граждан проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Слухи о том, что на кладбище проводятся какие-то ритуальные обряды, пошли ещё в минувшем апреле. Местные рассказали в сети о том, что на большом валуне близ могил совершаются жертвоприношения - там, якобы, видели следы крови и свечной воск, рядом на дереве были привязаны какие-то верёвки. С тех пор неравнодушные местные жители регулярно патрулировали кладбище.