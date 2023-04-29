Ещё 110 человек заразились коронавирусом в Тверской области на 29 апреля

В Тверской области зарегистрировано 195 193 случая коронавируса. Фото: Виктория ТУШКОВА

По данным на 29 апреля 2023 года в Тверской области зарегистрировано 195 193 случая коронавируса, за последние сутки диагноз COVID-19 подтверждён ещё у 110 человек.

С начала пандемии выздоровели от ковида 190 524 человека (за последние сутки - 93 человека).

7 человек за сутки были госпитализированы.

Новых летальных случаев на 29 апреля не зарегистрировано (с начала пандемии от коронавируса, по официальным данным, умерли 2774 человек).

В Твери с начала пандемии зарегистрировано 66 558 случаев коронавируса (за последние сутки - 32 случая).

Смотрите карту распространения коронавируса в Тверской области: