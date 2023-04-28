В Тверской области в майские праздники автобусы будут ездить по графику выходного дня

Меняется расписание и интервалы движения автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая автобусы "Транспорта Верхневолжья" в Твери, Калининском районе, Ржевском, Зубцовском, Кимрском округах и Конаковском районе будут курсировать по графику выходного дня. Сокращено расписание, увеличены интервалы движения.

С 10 мая расписание вернется в график рабочего дня.

В Кимрском, Ржевском и Зубцовском округах 29, 30 апреля, а также 6 и 7 мая установлено расписание выходного дня; 1, 8 и 9 мая - рабочего дня.

В Старицком районе 29 и 30 апреля, 6 и 7 мая автобусы будут ездить по графику выходного дня; 1, 8 и 9 мая - по графику рабочего дня.

Актуальное расписание уточняйте в мобильном приложении "Волга" и на сайте "Транспорта Верхневолжья".