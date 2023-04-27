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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 18:09

Двое мужчин обокрали дачу жителя Тверской области

Подозреваемых разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские раскрыли кражу из дачного дома

Полицейские раскрыли кражу из дачного дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 35-летний житель Кувшиново и сообщил, что из его дома похищены инструменты: бензопила, бензотриммер, домкрат и набор гаечных ключей. Общий ущерб составил 13 000 рублей.

Полицейские установили причастность к совершению преступления двоих ранее судимых местных жителей, 1987 и 1979 годов рождения.

Мужчины сознались в содеянном. Имущество они не успели реализовать, его вернут владельцу. Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".