Администрация Твери провела рейд по выявлению нарушителей правил парковки

В Твери водителей штрафуют за парковку на газонах Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются рейды по выявлению нарушителей правил парковки. 27 апреля в Пролетарском районе на бульваре Ногина, улице Новикова и Пролетарской набережной было выявлено 70 нарушителей. Владельцы парковали машины на газонах, в скверах и других запрещенных местах.

В Заволжье нарушителей определяли на Комсомольском проспекте, улицах Маршала Василевского, Садовой, Волынской, Паши Савельевой, бульваре Шмидта - всего установлено 63 нарушения. В Московском районе в ходе рейда отмечено 38 нарушений на улицах Индустриальной, Вологодской, Можайского, Левитана, Октябрьском проспекте, бульваре Гусева.

Нарушители привлечены к административной ответственности.