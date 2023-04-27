Пропавшего в 2019 году в Тверской области мужчину избили, заперли в сарае и после смерти закопали

Мужчину закопали и четыре года он числился пропавшим. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Кимрах Тверской области завершено расследование уголовного дела троих мужчин, которых подозревают в незаконном удержании двоих человек - мужчины и женщины, а также в убийстве мужчины.

Подробности сообщают областная Прокуратура и СК. В мае 2019 года мужчина и женщина проникли на территорию промышленной базы в Кимрах. Там они собирались украсть металлолом. На базе находились двое работников, в последствии к ним присоединился ещё один. Они заперли женщину в сарае, а мужчину избили тупым твёрдым предметом - нанесли не менее шести ударов в голову и по телу.

Женщину после этого отпустили, а избитого мужчину заперли в сарае, где тот и умер. Его тело работники базы закопали на территории промзоны. С тех пор погибший числился пропавшим без вести.

"Останки были обнаружены благодаря слаженной работе сотрудников следственного отдела по г. Кимры и следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета, сотрудниками уголовного розыска спустя более 3 лет после совершенных преступлений", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

Кимрской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Кимрский городской суд. В зависимости от роли и степени участия работники базы обвиняются по п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).