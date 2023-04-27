В Твери завершается ремонт на Октябрьском проспекте

В Твери завершается ремонт дороги на Октябрьском проспекте Фото: администрация Твери

В Твери завершается ремонт дороги на Октябрьском проспекте в микрорайоне "Южный".

- Работы ведутся с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке общей площадью около 2,3 тыс. кв. м - от путепровода через Октябрьскую железную дорогу («Южного моста») до улицы Можайского - и будут завершены в течение суток, - сообщили в администрации города.

Дальше ремонт планируется на улице Горького, проспекте Победы, набережной Афанасия Никитина и улице Лермонтова.