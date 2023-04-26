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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:37

Пропавший в Твери мальчик гулял в торговом центре

Его разыскали полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пропавшего мальчика разыскала полиция

Пропавшего мальчика разыскала полиция

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери полицейские разыскали пропавшего несовершеннолетнего местного жителя. 13-летний подросток ушел из дома 25 апреля и перестал выходить на связь.

Московским межрайонным следственным отделом Твери было организовано проведение доследственной проверки.

26 апреля несовершеннолетнего нашли сотрудники Московского уголовного розыска в одном из торговых центров. Подросток доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

- Противоправных действий в отношении него не совершалось, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.