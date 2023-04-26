Около 2000 книг пополнят в этом году фонды двух библиотек в Твери

Пополнение книжного фонда ждет в том числе областную библиотеку имени Горького. Фото: Александр ЖМУЛИН

Для областной библиотеки им. А.М.Горького и центр детского чтения им. А.С. Пушкина в Твери будет приобретено около 2000 книг. Выделение средств на это обсуждалось на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Для учреждений будет закуплена классическая, научно-популярная, детско-юношеская, естественнонаучная, православная, краеведческая, экономическая, историческая литература, а также книги по психологии и семейному воспитанию.

В целом в 2023 году 558 библиотек в городах, поселках и деревнях региона получат порядка 8550 книг.

Сегодня в городах и поселениях Тверской области библиотечные организации приобретают