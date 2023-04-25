В Твери с территории ДСК украли имущества на миллион рублей

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московский отдел полиции Твери с заявлением о краже обратился руководитель дорожно-строительной компании и сообщил, что с территории украдены запчасти для строительной техники на сумму более 1 000 000 рублей, а именно: лебёдка автомобильная, домкрат гидравлический, обогреватель, насосно-смесительный узел, трансформатор, бензиновый генератор, газовый мультиблок и другое имущество.

Похищенное злоумышленник реализовывал через сайты бесплатных объявлений. На след фигуранта вышли полицейские. Под видом покупателей связались с продавцом и прибыли по адресу. Полицейские выяснили, что документы на реализуемые товары у продавца отсутствуют, и он размещает объявления в интернете по просьбе своего знакомого, который работает в строительной компании.

43-летнего работника задержали. Большую часть инструментов изъяли. Мужчина задержан. Расследуется уголовное дело.