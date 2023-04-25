В Твери ведется мониторинг состояния фасадов зданий и жилых домов Фото: администрация Твери

В Твери рабочие группы горадминистрации контролируют состояние фасадов зданий и прилегающих территорий.

В ходе мониторинга выявляются нарушения, связанные с внешним видом фасадов зданий - наличие граффити и иных незаконных изображений, целостность водосточных труб, несоответствие входных групп и вывесок объектов потребительского рынка дизайн-коду. Специалисты проверяют состояние малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Нарушения фиксируются.

В прошлом году за нарушения администрацией предъявлены 30 исков к управляющим организациям с требованием провести ремонт. 27 из них удовлетворены. В 2023 году работа будет продолжена.