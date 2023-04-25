Новорождённому ребёнку из Твери вырезали опухоль размером больше сердца

Маленький пациент теперь будет спокойно жить и развиваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новорождённому ребёнку из Твери, которому от роду было меньше суток, вырезали огромную опухоль сердца. Операцию провели хирурги из Санкт-Петербурга.

О том, как питерские и тверские медики совместными усилиями спасли крошечного малыша, рассказал Тверской областной перинатальный центр. Опухоль сердца, которая была размером больше самого сердца, ребёнку диагностировали в Твери специалисты "Перинаталки" ещё на стадии вынашивания. Врачи направили будущую маму наблюдаться и рожать в Педиатрический университет в Санкт-Петербург, где умеют спасать таких крошечных детей.

«При рождении у младенца зафиксировали тяжёлую сердечную недостаточность, и по результатам консилиума во главе с ректором, главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым, была оперативно мобилизована бригада неонатальных кардиохирургов. К работе подключились анестезиологи, реаниматологи, терапевты, неврологи, кафедральные сотрудники», – рассказали в Педиатрическом университете.

Во время операции врачи подключили ребёнку искусственное кровообращение, а его сердце остановили. Вмешательство прошло успешно. Медики добавили, что их маленький пациент теперь будет спокойно жить и развиваться.