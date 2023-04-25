В Твери центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» станет библиотека имени Горького

Горьковка приглашает к себе написать "Диктант Победы". Фото: VK/Тверская библиотека им. А.М. Горького

27 апреля в 12:00 в регионах нашей страны пройдет юбилейный, пятый по счету «Диктант Победы». В нашем регионе главной площадкой для его очного написания станет областная библиотека имени Горького в Твери.

Всего же в Верхневолжье зарегистрировано свыше 200 очных площадок проведения «Диктанта Победы». Их полный список смотрите далее по ссылке.

В Горьковке регистрация участников начнется 27 апреля в 10:00.

Помимо библиотеки имени Горького, в Твери очные площадки также запланированы в сельхозакадемии в Сахарово, на историческом факультете Тверского госуниверситета (улица Трехсвятская, 16/31), в главном корпусе Тверского государственного технического университета (набережная Афанасия Никитина, 22), в химико-технологическом колледже (улица Московская, 97). Лучше зарегистрироваться заранее.

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне и написать «Диктант Победы» можно также дистанционно на сайте акции.

На диктант отводится 45 минут. За это время нужно решить 25 заданий, 15 из них требуют авторского ответа, остальные тесты с выбором ответов.

Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» ежегодно объединяет сотни тысяч жителей по всей стране. С каждым годом количество участников растет: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году – почти 1,5 миллиона, а в 2022-м – 1,6 миллиона россиян.