В Твери объявлена высокая пожарная опасность 26-27 апреля Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что 26-27 апреля в Твери, Калининском, Кашинском муниципальных образованиях ожидается высокая пожарная опасность.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности: при уборке территорий или отдыхе на природе не жгите траву; тщательно тушите сигареты и горелые спички; сообщайте о палах сухой травы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.