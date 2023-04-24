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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:08

В муниципалитетах Тверской области завершается отопительный сезон

Батареи начнут остывать 25 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В муниципалитетах с 25 апреля начнут отключать отопление

В муниципалитетах с 25 апреля начнут отключать отопление

Фото: Мария ЛЕНЦ

В муниципалитетах Тверской области завершается отопительный сезон. С 25 апреля отключать отопление начнут в Нелидовском и Осташковском городских округах.

В Осташковском округе отопительный сезон завершится 25 апреля. Об этом сообщает редакция "СЕЛИГЕР" (Осташков). Постановление подписано администрацией округа.

В Нелидовском округе батареи начнут остывать с 10:00 утра 25 апреля. До 12 мая, на случай похолодания, оборудование и сети будут поддерживать в рабочем состоянии. Информация от УК обнародована в группе "Подслушано в Нелидово".

В Твери отопление в домах жителей начнут отключать 25 апреля. Постановление о прекращении подачи тепла опубликовано на сайте администрации города.