В Тверской области пенсионерка с топором разгромила витрину магазина

Женщина с топором разгромила магазин Фото: vk.com/rzhevtv

Инцидент произошел в Ржеве Тверской области. В паблике "РЖЕВ СЕГОДНЯ" опубликовали видеозапись из магазина "Коробейник".

На кадрах видно, что в магазин зашла пожилая женщина. Сначала посетительница долго рассматривала товар, потом подошла к продавцу с вопросами, но вела себя довольно агрессивно - скидывала вещи с прилавка, размахивала руками.

Продавец взяла телефон, чтобы позвонить в полицию и выдворить женщину из магазина, но та схватила с витрины топор и начала погром. Под руку попалась стеклянная витрина, кассовый аппарат, компьютер, терминал для оплаты.

Перед выходом нападавшая швырнула топор в сторону продавца и удалилась.

Личность женщины устанавливается.

- Участковыми уполномоченными МО МВД "Ржевский" по данному факту проводится проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба УМВД России по тверской области.