В Тверской области обезвредили два артиллерийских снаряда времен войны

Снаряды обезвредили Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

20 апреля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезврежены два артиллерийских снаряда 150 мм времен Великой Отечественной войны. Трофеи были обнаружены в Твери и Ржевском округе.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".