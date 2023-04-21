В Твери из-за реконструкции на год закроют Горбатый мост

В Твери на год закроют движение по Горбатому мосту Фото: Александр ЖМУЛИН

В Заволжском районе Твери примерно на 12-14 месяцев закроют Горбатый мост на реконструкцию. Об этом в прямом телеэфире 20 апреля сообщил губернатор Игорь Руденя.

Подготовительные работы к реконструкции уже начаты.

По словам главы региона, закрытие моста будет синхронизировано с открытием нового путепровода по улице Фрунзе. На него в 2024 году запланировано перенаправить поток машин в 2024 году на время работ на Горбатом мосту. Реконструкция запланирована в рамках многосоставного проекта строительства Западного моста через Волгу.

Как ранее сообщала пресс-служба областного правительства, сначала будет возведён сам Западный мост с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию Горбатого моста.

Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

На данный момент в районе Горбатого моста ведётся устройство основания для будущей транспортной развязки. Также там возведен временный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу.