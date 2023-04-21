Мусульмане в Тверской области отмечают Ураза-Байрам

Празднование Ураза-Байрама Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мусульмане ориентируется не на солнечный, а на лунный календарь, поэтому дата Ураза-байрама ежегодно сдвигается. В 2023 году праздник разговения начнут отмечать с вечера 21 апреля. Он продлится три дня.

В мусульманских странах Ураза-байрам, равно как и Курбан-байрам - выходной день.

Накануне праздника мусульмане совершают полное омовение, а с восходом отправляются на молитву - намаз. После молитвы принято накрывать праздничный стол и приглашать гостей, а также посещать кладбища.

Следующий большой праздник – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – мусульмане будут отмечать с 28 июня по 2 июля.