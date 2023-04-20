Строительство Детской областной клинической больницы в Твери активизируется в мае

Визуалка строящейся ДОКБ. Графика: предоставлено ПТО

Работы на стройплощадке Детской областной клинической больницы в Твери должны активизироваться в мае благодаря федеральной поддержке. Об этом в вечернем прямом теллеэфире 20 апреля сообщил губернатор Игорь Руденя.

- Хотел бы сказать спасибо заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, которая приняла ключевые решения. Все необходимые документы готовы. Мы планируем, что в мае работа на строительной площадке активизируется, - сказал губернатор.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что в настоящее время получено положительное заключение Главгосэкспертизы и Минздрава России по технической части проекта, доработанного в том числе с учётом задач импортозамещения:

- Как при строительстве, так и в оснащении больницы будут применяться современные отечественные технологии, материалы и оборудование.

Открытие нового комплекса Детской областной больницы позволит создать в Твери медицинский кластер. Он объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета и ДОКБ.

Согласно проекту будущая детская больница будет рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Запланировано открытие 17 отделений.