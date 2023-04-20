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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:15

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступит в прямом эфире 20 апреля

И расскажет о поездке в зону СВО
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступит в прямом эфире

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступит в прямом эфире

Фото: ПТО

20 апреля на телеканале «Россия 24» Тверь губернатор Игорь Руденя выступил в прямом эфире.

Глава региона расскажет о поездке в прифронтовую зону накануне Пасхи, о мерах поддержки участков специальной военной операции, которые реализуются в Верхневолжье, и подготовке региона к празднованию Дня Победы 9 мая.

Также глава региона ответит на вопросы, касающиеся газификации территорий Тверской области, модернизации системы теплоснабжения Твери, строительства значимых объектов.

Начало эфира в 21:00.