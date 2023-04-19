В Тверской области отремонтируют дорогу в Кашинском округе

Это дорога соединяет между собой населенные пункты Верхнетроицкого сельского поселения, связывает их с федеральной трассой Р-132 «Золотое Кольцо». Графика: предоставлено ПТО

В 2023 году в Кашинском городском округе в рамках нацпроекта отремонтируют автодорогу Верхняя Троица – больница имени Калинина. На объекте уже начались работы по расчистке полосы отвода.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, эту дорогу отремонтируют на всем ее протяжении - 3 км 250 м. Работы проведет ООО «Калязинское ДРСУ». Срок ремонта - до 20 августа.

Это дорога межмуниципального значения, она соединяет между собой населенные пункты Верхнетроицкого сельского поселения, связывает их с федеральной трассой Р-132 «Золотое Кольцо». Кроме того, эта трасса является подъездом к оздоровительному комплексу «Тетьково» и детскому лагерю «Сосновый».

С 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 км региональных и 909 км местных дорог.

- В Верхневолжье за прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети, - отметил губернатор Игорь Руденя на одном из недавних заседаний областного правительства.

Подробнее о планах по ремонту дорог в 2023-м читайте далее по ссылке.