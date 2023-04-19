В Тверской области женщина обманом оформила кредит на супруга и потратила деньги

В Тверской области женщину осудили за мошенничество с кредитом
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Перед судом предстала 33-летняя жительница Старицкого округа. Женщину осудили за мошенничество.
В апреле прошлого года на сайте финансово-кредитной организации осужденная, воспользовавшись имеющейся там анкетой, оформила договор потребительского займа на имя своего супруга, с которым на тот момент уже не проживала. Полученные 10 000 рублей женщина потратила.
Суд назначил мошеннице штраф в 8 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.