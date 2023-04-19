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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:30

В Тверской области женщина обманом оформила кредит на супруга и потратила деньги

За мошенничество суд ее оштрафовал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области женщину осудили за мошенничество с кредитом

В Тверской области женщину осудили за мошенничество с кредитом

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстала 33-летняя жительница Старицкого округа. Женщину осудили за мошенничество.

В апреле прошлого года на сайте финансово-кредитной организации осужденная, воспользовавшись имеющейся там анкетой, оформила договор потребительского займа на имя своего супруга, с которым на тот момент уже не проживала. Полученные 10 000 рублей женщина потратила.

Суд назначил мошеннице штраф в 8 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.