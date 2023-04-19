В Ржеве полыхала крыша исторического здания

В Ржеве сгорела крыша здания Фото: vk.com/blacklist_rzhev/Мария Лебединская

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на улице Партизанской в Ржеве поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 20:25 вечера 18 апреля.

На место ЧП выехали ПСЧ-12, ПСЧ-62, ПСЧ-31. Установлено, что горит кровля. В 21:58 вечера была объявлена локализация пожара на площади 80 на 20 квадратных метров. Пожар потушили в 6:40 утра 19 апреля.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области, никто не пострадал.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе "Черный Список Ржев" в соцсети. Местные жители отмечают в комментариях к посту, что здание старое, образец исторической застройки, рядом находятся жилые дома.