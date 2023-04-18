В Твери издан пятый том "Книги памяти" погибших воинов

"Книга памяти" посвящена 128 воинам, пропавшим без вести Фото: министерство молодежной политики Тверской области

В Твери в 2023 году издана "Книга Памяти. Признаны погибшими. Город воинской славы Колпино".

Книга вышла в свет при поддержке Тверского государственного технического университета и Международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество".

- Издание посвящено установлению воинской части, времени и места гибели пропавших без вести воинов. Приведены данные по 128 воинам, которые до 2022 года считались без вести пропавшими, - сообщает министерство молодежной политики Тверской области. - Книга адресована родственникам, землякам, согражданам погибших воинов, сотрудникам музеев, архивов, редакциям изданий книг памяти, СМИ, поисковикам, историкам, краеведам. Электронные версии "Книги Памяти" переданы для размещения на ресурсах библиотек.