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НовостиОбщество17 апреля 2023 10:29

В Твери на несколько часов откроется мобильная станция переливания крови

Желающие могут поучаствовать в донорской акции
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В Твери можно будет сдать кровь в мобильной станции.

В Твери можно будет сдать кровь в мобильной станции.

Фото: ПТО

20 апреля, в Национальный день донора, в Твери на улице Трехсвятская можно будет сдать кровь в мобильной станции.

Она будет открыта с 9:00 до 12:00. Мобильная станция будет стоять возле ТЦ "Олимп".

В Верхневолжье заготовка и переработка крови и ее компонентов проводится на расположенной в станции переливания крови в Твери (дом №20 на улице Тамары Ильиной). Ее подразделения есть в Вышнем Волочке и Ржеве. Также функционируют два отделения переливания крови в Областной клинической больнице и Кашинской ЦРБ.

Доноры, сдавшие безвозмездно кровь или ее компоненты 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Награжденным предусмотрены ежегодная денежная выплата, внеочередное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и другие льготы.

Ежегодно в России более 1,5 млн человек нуждаются в переливании крови.

Мобильная станция будет стоять на улице Трехсвятская.

Мобильная станция будет стоять на улице Трехсвятская.

Фото: ПТО