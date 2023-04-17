Роспотребнадзор Тверской области проводит "горячую линию" по вакцинопрофилактике

Роспотребнадзор проводит "горячую линию" по вакцинопрофилактике Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 17 по 28 апреля в рамках Европейской недели иммунизации проводит "горячую линию" для тематического консультирования граждан по вакцинопрофилактике.

Граждане могут получить разъяснения, рекомендации и задать вопросы по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции и т.д.

Звонки принимаются по телефонам: (4822) 34-70-18, 42-23-71, 42-34-18 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).