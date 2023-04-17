В Твери 17 апреля потеплеет до +16 градусов

В Твери потеплеет до +16 Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Новая рабочая неделя в Тверской области будет теплой. Об этом сообщает сайт Тверского гидрометцентра.

Днем, 17 апреля, синоптики прогнозируют +11... +16 градусов. Ночью до -1. Безветренно, возможны небольшие локальные дожди и переменная облачность.

В течение всей недели характер погоды сильно не изменится. Столбик термометра не опустится ниже +15 градусов.

Согласно многолетним климатическим данным, самым холодным было 17 апреля 1929 года. День был морозным. Зафиксирована температура -12,8 градусов. Самым теплым стал апрель 1999 года. 24 года назад воздух прогрелся до +22,9 градусов.