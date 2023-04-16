На станции в Конаковском районе Тверской области открылась сезонная касса

Открыта сезонная билетная касса на станции Конаковский Мох. Графика: Яндекс карты

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила, что для удобства дачников с 15 апреля открыты сезонные билетные кассы на станции Конаковский Мох в нашем регионе, а также в Радищево в Подмосковье.

Уточняется, что эти кассы будут работать примерно до октября, то есть на протяжение теплого сезона.

Посмотреть график работы всех билетных касс Московско-Тверской ППК можно на ее сайте в разделе «Пассажирам».