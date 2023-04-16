На Ржевском мемориале в Тверской области дан старт Всероссийскому проекту «Хранители истории»

Открытие проекта состоялось на Ржевском мемориале. Фото: Александр ЖМУЛИН

15 апреля в Тверской области на Ржевском мемориале советскому солдату стартовал Всероссийский проект «Хранители истории». Его инициировало Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Свыше 500 его участников приняли участие в мероприятии на Ржевском мемориале.

Приветствие организаторам и участникам события направил губернатор Игорь Руденя.

- Уверен, что реализация проекта «Хранители истории» станет важным шагом на пути становления движения, как объединения активных, целеустремлённых молодых людей, вовлечённых в созидательную работу на благо нашей Родины! - отметил глава региона.

Проект имеет три составляющих: изучение истории памятного места и превращение её в увлекательные интерактивные экскурсии и уроки; облагораживание и косметическое восстановление архитектуры памятных мест; несению почётного памятного караула на местах.

К слову, школьники, в том числе и в нашем регионе, и раньше этим занимались.

- 15 апреля реализация проекта началась более чем в 30 субъектах страны, в том числе в регионах, где в годы Великой Отечественной войны развернулись ожесточенные сражения. Более 6 тысяч активистов «Движения первых» во всех регионах-участниках вышли на масштабные субботники у обелисков и памятников Победы, мемориалах и монументах, а также зашли на почетные караулы, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что «Движение первых» создано по распоряжению Президента России. Оно объединяет молодежные и детские организации страны.

В Твери недавно прошло заседание координационного совета и креативная сессия этого движения.

Во время торжевственного старта проекта на мемориале Фото: ПТО