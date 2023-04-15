В Тверской области полицейские разыскали пропавшего подростка

СК проводит проверку по факту исчезновения подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери проводится доследственная проверка по факту исчезновении несовершеннолетнего 2008 года рождения. 13 апреля мальчик ушёл из дома.

Были организованы поиски пропавшего. 14 апреля подростка разыскали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области.

- Противоправных действий в отношении не не совершалось, - уточнили в полиции.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.