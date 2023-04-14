В трех районах Тверской области продолжается высокое половодье

В Тверской области продолжается половодье Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области МЧС предупреждает жителей районов о высоком половодье. Так, уровень воды в реке Западная Двина на 14 апреля составляет 220 см (181.70 м БС), что на 30 см выше отметки "Высокое половодье". Продолжается затопление поймы и расположенных в ней некапитальных сооружений и участков дорог. Опасные явления сохранятся до 21 апреля с возможностью завершения.

Продолжается затопление поймы и участков дорог в Жарковском. Причиной стало высокое половодье на реке Межа. 14 апреля уровень воды составляет 800 см (172.00 м БС), изменение за сутки составляет -19 см. Завершится половодье должно до 21 апреля.

Аналогичная ситуация в Максатихе. Уровень воды в реке Молога также превышает опасную отметку - 442 см (130.42 м БС) с возможностью завершения.

Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности.