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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:52

На сайтах в Тверской области продавали зверей из Красной книги

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура

Нарушения выявила прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о продаже редких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы (семейства лемуровых (все виды семейства), капуциновых, мартышковых).

- За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ, а также административная ответственность, - сообщает прокуратура Тверской области.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании размещенной на Интернет-ресурсах информации запрещенной к распространению.

Требования удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению.