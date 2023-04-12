Прокуратура Тверской области выявила две несанкционированные свалки в Кашине

Две свалки ликвидированы по требованию прокуратуры Фото: Олег УКЛАДОВ

Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлены нарушения законодательства об отходах производства и потребления.

На территории Кашина в двух местах были размещены несанкционированные свалки бытовых отходов, одна из которых располагалась вблизи дошкольного образовательного учреждения.

Прокуратурой руководителю МБУ "Благоустройство" внесено представление, свалки ликвидированы, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.