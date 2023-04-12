В Тверской области задержали женщину с крупной партией наркотиков

Женщину задержали с крупной партией наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Оперативники наркоконтроля на одной из улиц Вышнего Волочка задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков.

У злоумышленницы изъяли 41 полимерный свёрток с порошкообразным веществом, которое оказалось наркотиком по результатам экспертизы.

По данным оперативников, фигурантка планировала распространять запрещенное вещество через тайники-закладки на территории Вышнего Волочка. Женщину заключили под стражу и завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправных действий и каналы поступления в регион запрещенного вещества.