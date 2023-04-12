В отделении банка в Твери у женщины украли телефон

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 49-летняя жительница Твери и сообщила, что снимала деньги в терминале, который установлен в одном из отделений банков, и забыла телефон. Позже через мобильный банк с ее счета списали 10 000 рублей.

В ходе розыска был задержан неработающий ранее судимый 35-летний житель Твери. Злоумышленник сознался, что воспользовался банковским приложением и перевел деньги себе на счет.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.