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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 10:46

В отделении банка в Твери у женщины украли телефон

А потом списали деньги через приложение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже задержала полиция

Подозреваемого в краже задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 49-летняя жительница Твери и сообщила, что снимала деньги в терминале, который установлен в одном из отделений банков, и забыла телефон. Позже через мобильный банк с ее счета списали 10 000 рублей.

В ходе розыска был задержан неработающий ранее судимый 35-летний житель Твери. Злоумышленник сознался, что воспользовался банковским приложением и перевел деньги себе на счет.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.