В Торжке простятся с погибшим в СВО капитаном, командиром взвода Алексеем Корзюковым Фото: Евгений КУЦ

12 апреля 2023 года в 11:30 утра на Иоанно-Богословском кладбище в Торжке состоится траурный митинг и прощание с погибшим в ходе специальной военной операции капитаном, командиром взвода Алексеем Корзюковым.

Администрация города Торжка выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

- Алексей Владимирович Корзюков навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах настоящим мужчиной, офицером, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой воинский долг, - написано в некрологе.