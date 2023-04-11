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НовостиПолитика11 апреля 2023 15:41

В Торжке простятся с погибшим в СВО капитаном, командиром взвода Алексеем Корзюковым

Траурный митинг состоится 12 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Торжке простятся с погибшим в СВО капитаном, командиром взвода Алексеем Корзюковым

В Торжке простятся с погибшим в СВО капитаном, командиром взвода Алексеем Корзюковым

Фото: Евгений КУЦ

12 апреля 2023 года в 11:30 утра на Иоанно-Богословском кладбище в Торжке состоится траурный митинг и прощание с погибшим в ходе специальной военной операции капитаном, командиром взвода Алексеем Корзюковым.

Администрация города Торжка выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

- Алексей Владимирович Корзюков навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах настоящим мужчиной, офицером, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой воинский долг, - написано в некрологе.