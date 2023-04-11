Жителей Твери научат делать пасхальные открытки

Пасха в этом году празднуется 16 апреля. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В преддверии праздника Пасхи жителей Твери приглашают на мастер-класс по созданию пасхальной открытки. Занятие пройдёт в библиотеке имени Горького в четверг, 13 апреля.

"Для создания открытки в графической технике, преимущественно с помощью линий, штриховки и пятен, создающих тональные нюансы, вам понадобится чёрный маркер. Данная техника не подразумевает цветового наполнения, но, несмотря на это, открытка передаёт торжественное, праздничное настроение", - рассказывает Горьковка.

Гостей мероприятия просят захватить с собой чёрный маркер или фломастер, лист А4, простой карандаш и ластик.

Занятие проведёт преподаватель художественной школы имени Серова Александра Александровна Иванова.

Желающих ждут в 16:00 в зале искусств. 12+