В 2023 году по "Пушкинской карте" в Тверской области можно посетить 969 мероприятий

«Пушкинская карта» – это карта «Мир», на которую уже начислены средства от государства. Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2023 году в Тверской области планируется провести 969 мероприятий, доступных для посещения по «Пушкинской карте», сообщает правительство региона. Всего к настоящему моменту в Верхневолжье различные культурные события в рамках данного проекта посетили 239329 человек.

Мероприятия в рамках «Пушкинской карты» доступны в 37 учреждениях культуры Тверской области: федеральных, государственных, муниципальных и частных.

Напомним, «Пушкинская карта» – это карта «Мир», на которую уже начислены средства от государства. Воспользоваться картой для оплаты билетов на культурные мероприятия может молодёжь от 14 до 22 лет.

Среди музейных учреждений популярностью среди молодёжи пользуется Тверская областная картинная галерея. В этом году к проекту «Пушкинская карта» подключена галерея пейзажа имени Зверьков и музей Пушкина в Торжке. В ближайшее время проект будет внедрен в Осташковском краеведческом музее.

В театрах функционирует программа «Дневной спектакль по Пушкинской карте», которая реализуется совместно со школами региона. Самыми популярными спектаклями в Тверском театре юного зрителя, билеты на которые приобретаются по карте, стали «Гроза» (12+), «Чайка» (14+), «Мёртвые души» (14+), «Король Лир» (16+), «Завтра была война» (12+), «Фауст» (16+) и другие.

Весь репертуар учреждений культуры, доступный обладателям «Пушкинской карты», представлен на портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ.