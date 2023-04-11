В Твери продолжат расширять Бежецкое шоссе

В Твери продолжат реконструкцию въезда в город по Бежецкому шоссе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Заключен контракт на реконструкцию въезда в Тверь по Бежецкому шоссе. Ранее 600-метровый участок от Затверецкого бульвара до улицы Богородицерождественская был расширен до шести полос, теперь в этом и следующем годах году участок до границы города протяженностью 2,37 км будет расширен до четырех полос. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Указано, что реконструкция Бежецкого шоссе в Твери проводится по инициативе губернатора Игоря Рудени. В последние годы этот участок не справлялся с возросшим потоком машин.

Правительство региона сообщает, что в рамках заключенного государственного контракта реконструкцию участка Бежецкого шоссе проведет подрядная организация ООО «Технострой».

На указаннном участке дороги сначала будут переустроены инженерные коммуникации, Затем предусмотрено устройство новой дорожной одежды: песчано-подстилающего слоя, нижнего слоя основания из щебня, а также трех слоев асфальтобетона. Будут отсыпаны обочины, устроено освещение, обеспечен водоотвод с проезжей части. Для безопасности движения установят дорожные знаки, ограждения устроят автобусные остановки, тротуары и нанесут дорожную разметку.

Бежецкое шоссе расположено в Заволжском районе Твери. Это выезд из города в сторону Бежецка, Красного Холма, Весьегонска.