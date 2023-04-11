Автомобиль с ракетой на крыше был замечен на улицах Твери

Сарматмобиль на улицах Твери Фото: Олег ХАДАЕВ

Утром, 11 апреля, в центре Твери был замечен странный автомобиль с флагами и ракетой на крыше. Муляж ракеты был прикреплен на крышу машины с надписью "На Вашингтон!".

Транспортное средство "сарматмобиль", так написано на боковых дверях, на площади Ленина остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Заметили необычный "ВАЗ" и автомобилисты. Правда, в соцсетях к водителю и его задумке отнеслись по-разному: одни юмор поддержали, другие - отнеслись к задумке скептически.