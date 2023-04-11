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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:38

Автомобиль с ракетой на крыше был замечен на улицах Твери

Сарматмобиль остановили инспекторы ГИБДД на площади Ленина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сарматмобиль на улицах Твери

Сарматмобиль на улицах Твери

Фото: Олег ХАДАЕВ

Утром, 11 апреля, в центре Твери был замечен странный автомобиль с флагами и ракетой на крыше. Муляж ракеты был прикреплен на крышу машины с надписью "На Вашингтон!".

Транспортное средство "сарматмобиль", так написано на боковых дверях, на площади Ленина остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Заметили необычный "ВАЗ" и автомобилисты. Правда, в соцсетях к водителю и его задумке отнеслись по-разному: одни юмор поддержали, другие - отнеслись к задумке скептически.