За долги по алиментам на содержание сына мужчину осудили условно в Тверской области

Мужчина осужден условно за долги по алиментам Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Спировского района осужден за долги по алиментам (по ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за долги по алиментам на содержание 17-летнего сына. Долг составил 42 000 рублей, но выплачивать деньги отец не спешил.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно. Приговор не вступил в законную силу.