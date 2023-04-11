Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 6:39

За долги по алиментам на содержание сына мужчину осудили условно в Тверской области

Долг составил 42 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина осужден условно за долги по алиментам

Мужчина осужден условно за долги по алиментам

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Спировского района осужден за долги по алиментам (по ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за долги по алиментам на содержание 17-летнего сына. Долг составил 42 000 рублей, но выплачивать деньги отец не спешил.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно. Приговор не вступил в законную силу.