Криминальной столицей Тверской области по итогам трёх месяцев 2023 стала Западная Двина

Количество преступлений, совершённых в районах Тверской области с января по март 2023 года. Графика: Прокуратура Тверской области
Прокуратура Тверской области обнародовала карту преступности за три месяца 2023 года (январь-март). Самым криминальным оказался Западнодвинский район - там на тысячу населения было совершено больше всего преступлений. Тверь в лидеры криминального рейтинга не попала, равно как и не была причислена к муниципалитетам с низким уровнем пеступности.
Самые криминальные районы Тверской области:
Западнодвинский - совершено 4,6 преступления на тысячу населения;
Торопецкий - совершено 4,2 преступления на тысячу населения;
Ржевский - совершено 4,0 преступления на тысячу населения;
Лесной - совершено 3,9 преступления на тысячу населения;
Молоковский - совершено 3,9 преступления на тысячу населения;
Осташковский - совершено 3,8 преступления на тысячу населения;
Бологовский - совершено 3,7 преступления на тысячу населения;
Кашинский - совершено 3,6 преступления на тысячу населения.
Районы, где преступность ниже всего:
Максатихинский - совершено 1,6 преступления на тысячу населения.
Кувшиновский - совершено 1,6 преступления на тысячу населения.
Спировский - совершено 1,7 преступления на тысячу населения.
Весьегонский - совершено 1,7 преступления на тысячу населения.
Рамешковский - совершено 1,8 преступления на тысячу населения.
Кесовогорский - совершено 1,9 преступления на тысячу населения.
Сандовский - совершено 2,0 преступления на тысячу населения.