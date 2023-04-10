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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:17

Криминальной столицей Тверской области по итогам трёх месяцев 2023 стала Западная Двина

Там было совершено наибольшее количество преступлений в расчёте на тысячу населения
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Количество преступлений, совершённых в районах Тверской области с января по март 2023 года. Графика: Прокуратура Тверской области

Количество преступлений, совершённых в районах Тверской области с января по март 2023 года. Графика: Прокуратура Тверской области

Прокуратура Тверской области обнародовала карту преступности за три месяца 2023 года (январь-март). Самым криминальным оказался Западнодвинский район - там на тысячу населения было совершено больше всего преступлений. Тверь в лидеры криминального рейтинга не попала, равно как и не была причислена к муниципалитетам с низким уровнем пеступности.

Самые криминальные районы Тверской области:

Западнодвинский - совершено 4,6 преступления на тысячу населения;

Торопецкий - совершено 4,2 преступления на тысячу населения;

Ржевский - совершено 4,0 преступления на тысячу населения;

Лесной - совершено 3,9 преступления на тысячу населения;

Молоковский - совершено 3,9 преступления на тысячу населения;

Осташковский - совершено 3,8 преступления на тысячу населения;

Бологовский - совершено 3,7 преступления на тысячу населения;

Кашинский - совершено 3,6 преступления на тысячу населения.

Районы, где преступность ниже всего:

Максатихинский - совершено 1,6 преступления на тысячу населения.

Кувшиновский - совершено 1,6 преступления на тысячу населения.

Спировский - совершено 1,7 преступления на тысячу населения.

Весьегонский - совершено 1,7 преступления на тысячу населения.

Рамешковский - совершено 1,8 преступления на тысячу населения.

Кесовогорский - совершено 1,9 преступления на тысячу населения.

Сандовский - совершено 2,0 преступления на тысячу населения.