СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в пруду в Тверской области

Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту гибели несовершеннолетнего, утонувшего в пруду, следователем СК возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло 9 апреля в Мермеринах Калининского района Тверской области. Трое подростков провалились на пруду под лёд. Двоих мальчиков очевидцы вытащили живыми, один 14-летний подросток погиб. Тело было обнаружено без внешних признаков криминальной смерти.

По факту его гибели Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Устанавливаются обстоятельства трагедии. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.