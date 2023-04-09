Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 апреля 2023 14:44

Жителям Тверской области предлагают добровольно сдать оружие

Информирует полиция
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Если сдать незаконно хранящееся оружие полицейским, вы будете освобождены от ответственности.

Если сдать незаконно хранящееся оружие полицейским, вы будете освобождены от ответственности.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Тверская полиция предлагает жителям региона добровольно сдать оружие, которое хранится у них незаконно.

«УМВД России по Тверской области напоминает, что в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» гражданам и юридическим лицам запрещено хранить и использовать найденное ими или переданное им огнестрельное оружие, собственниками которого они не являются», - говорится в сообщении.

Тем, кто хранит оружие незаконно, грозит уголовная ответственность от ограничения свободы до её лишения (сроком до пяти лет).

Если сдать в полицию оружие (а также боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства) добровольно, то от уголовной ответственности вы будете освобождены.