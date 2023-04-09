Жителям Тверской области предлагают добровольно сдать оружие

Если сдать незаконно хранящееся оружие полицейским, вы будете освобождены от ответственности. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Тверская полиция предлагает жителям региона добровольно сдать оружие, которое хранится у них незаконно.

«УМВД России по Тверской области напоминает, что в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» гражданам и юридическим лицам запрещено хранить и использовать найденное ими или переданное им огнестрельное оружие, собственниками которого они не являются», - говорится в сообщении.

Тем, кто хранит оружие незаконно, грозит уголовная ответственность от ограничения свободы до её лишения (сроком до пяти лет).

Если сдать в полицию оружие (а также боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства) добровольно, то от уголовной ответственности вы будете освобождены.