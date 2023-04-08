В Тверской области 8 апреля коронавирусом заразились 180 человек

Вакцинация продолжается. Фото: ПТО

По данным на 8 апреля коронавирусом в регионе заразились 180 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 192 238 человек. 187 311 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 526 644, в том числе за последние сутки – 893.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.