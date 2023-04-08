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НовостиОбщество8 апреля 2023 9:40

В Тверской области 8 апреля коронавирусом заразились 180 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вакцинация продолжается.

Вакцинация продолжается.

Фото: ПТО

По данным на 8 апреля коронавирусом в регионе заразились 180 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 192 238 человек. 187 311 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 526 644, в том числе за последние сутки – 893.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.