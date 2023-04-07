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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 14:23

27-летнего мужчину задержали за кражу сумки у женщины в Твери

Вещи мужчина выкинул, а деньги потратил
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина похитил у женщины на остановке деньги и сумку

Мужчина похитил у женщины на остановке деньги и сумку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Центральный отдел полиции в Твери обратилась 46-летняя жительница Андреаполя. Женщина сообщила, что на автобусной остановке на Тверском проспекте забыла сумку с документами и деньгами. Ущерб составил 27 000 рублей.

В ходе розыска был задержан подозреваемый - 27-летний ранее судимый житель Конаковского района. Задержанный рассказал, что документы и сумку выкинул, а деньги пропил.

Фигуранта задержали и завели уголовное дело.