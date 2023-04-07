27-летнего мужчину задержали за кражу сумки у женщины в Твери

Мужчина похитил у женщины на остановке деньги и сумку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Центральный отдел полиции в Твери обратилась 46-летняя жительница Андреаполя. Женщина сообщила, что на автобусной остановке на Тверском проспекте забыла сумку с документами и деньгами. Ущерб составил 27 000 рублей.

В ходе розыска был задержан подозреваемый - 27-летний ранее судимый житель Конаковского района. Задержанный рассказал, что документы и сумку выкинул, а деньги пропил.

Фигуранта задержали и завели уголовное дело.