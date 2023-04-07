В Твери достраивают временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу

Мост для пешеходов практически построен.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В Заволжье Твери, у Горбатого моста, строится временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу.
7 апреля корреспондент "КП"-Тверь заметил, что сооружение в целом выглядит почти готовым к вводу к эксплуатации. Не заметно устройств для подъема и перехода по нему маломобильных граждан, но выводы делать рано - мост все-таки еще не доделан.
Напомним, что временный надземный переход через железную дорогу там сооружается в связи с предстоящей масштабной реконструкцией Горбатого моста. Эта задача в свою очередь является частью проекта строительства Западного моста через Волгу.
- Пешеходный мост будет работать во время ремонта моста на Петербургском шоссе, а затем - по окончании работ - его демонтируют, - сообщил еще в феврале губернатор Игорь Руденя.
Вид с Горбатого моста.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Еще один ракурс.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Вид со спуска с Горбатого моста в направлении будущего Западного моста.
Фото: Александр ЖМУЛИН