В Твери достраивают временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу

Мост для пешеходов практически построен. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Заволжье Твери, у Горбатого моста, строится временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу.

7 апреля корреспондент "КП"-Тверь заметил, что сооружение в целом выглядит почти готовым к вводу к эксплуатации. Не заметно устройств для подъема и перехода по нему маломобильных граждан, но выводы делать рано - мост все-таки еще не доделан.

Напомним, что временный надземный переход через железную дорогу там сооружается в связи с предстоящей масштабной реконструкцией Горбатого моста. Эта задача в свою очередь является частью проекта строительства Западного моста через Волгу.

- Пешеходный мост будет работать во время ремонта моста на Петербургском шоссе, а затем - по окончании работ - его демонтируют, - сообщил еще в феврале губернатор Игорь Руденя.

Вид с Горбатого моста. Фото: Александр ЖМУЛИН

Еще один ракурс. Фото: Александр ЖМУЛИН