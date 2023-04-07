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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:48

В Твери достраивают временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу

Объект возводится в связи с предстоящей реконструкцией Горбатого моста
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Мост для пешеходов практически построен.

Мост для пешеходов практически построен.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Заволжье Твери, у Горбатого моста, строится временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу.

7 апреля корреспондент "КП"-Тверь заметил, что сооружение в целом выглядит почти готовым к вводу к эксплуатации. Не заметно устройств для подъема и перехода по нему маломобильных граждан, но выводы делать рано - мост все-таки еще не доделан.

Напомним, что временный надземный переход через железную дорогу там сооружается в связи с предстоящей масштабной реконструкцией Горбатого моста. Эта задача в свою очередь является частью проекта строительства Западного моста через Волгу.

- Пешеходный мост будет работать во время ремонта моста на Петербургском шоссе, а затем - по окончании работ - его демонтируют, - сообщил еще в феврале губернатор Игорь Руденя.

Вид с Горбатого моста.

Вид с Горбатого моста.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Еще один ракурс.

Еще один ракурс.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Вид со спуска с Горбатого моста в направлении будущего Западного моста.

Вид со спуска с Горбатого моста в направлении будущего Западного моста.

Фото: Александр ЖМУЛИН