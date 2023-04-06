Стало известно, какая организация будет приводить в порядок здание Карповского земского училища в Твери

Здание бывшего Карповского училища расположено в центре Твери, на улице Крылова. Фото: Александр СОРОКИН

В конце марта мы писали, что завершен конкурс по выбору подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных работ в здании бывшего Карповского земского училища. 3 апреля с организацией был заключен контракт. Теперь известно, что это конкретно за компания.

Напомним, что здание бывшего земского училища, названного в честь бывшего главой Твери на рубеже XIX-XX веков Александра Карпова, является объектом культурного наследия. Это один из образцов архитектуры в стиле модерн в областной столице.

Находится здание рядом с Аваевской богадельней (известна в народе как «Ласточкино гнездо») в центре Твери, на улице Крылова.

Подрядчиком, выигравшим тендер, стало ООО "Таймер-Р". Судя по общедоступной информации в интернете, это тверская строительная организация, которая была зарегистрирована в 2011 году.

Что интересно при заключении контракта немного увеличились сроки его исполнения - до начала сентября 2024 года.

Подробности о здании Карповского училища и о том, какие работы там должны провести, читайте в материале "КП"-Тверь".