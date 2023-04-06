В Твери строят манеж для СШОР по футболу и котельную для детсада и школы

В Заволжском районе строится футбольный манеж. Фото: ПТО

На заседании областной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос финансирования строительства двух объектов по Адресной инвестиционной программе. Речь - про котельную в микрорайоне «Южный» и футбольный манеж в Заволжском районе Твери.

Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Газовая котельная мощностью 5 МВт строится на в новом квартале на улице Левитана необходима для теплоснабжения строящихся там по нацпроектам детского сада (на 190 мест) и школы (на 1224 места).

Сообщается, что здание котельной уже построено, оборудование установлено, выполнено подключение к сетям электро-, водоснабжения и водоотведения, проведены пусконаладочные работы. Осталось провести благоустройство окружающей терртории, установить ограждение и фонари.

В микрорайоне «Соминка» в Заволжском районе по АИП и федеральному проекту «Спорт – норма жизни» строится крытый футбольный манеж. Сейчас ведется бетонирование и армирование стен и колонн.

Манеж планируется использовать для занятий Спортивной школы олимпийского резерва по футболу, областных соревнований, а также для физкультурно-оздоровительных занятий населения города.